Gazzetta anticipa: un big del Napoli finirà in panchina! Sarà un'arma a gara in corso

Ultimissime Calcio Napoli, un big a turno dovrà accomodarsi in panchina: lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con riferimento all’approdo in azzurro di Kevin De Bruyne, il quale è destinato inevitabilmente a cambiare le gerarchie in una stagione dove però - come detto anche da Antonio Conte - ci sarà spazio per tutti.

Centrocampo Napoli, un big a turno finirà in panchina