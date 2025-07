"Solo il Gala", poche parole ma pronunciate in italiano, come raramente lo abbiamo visto fare a Napoli. Così Victor Osimhen ha salutato i tifosi turchi del Galatasaray a bordo del jet privato che tra qualche ora lo porterà a Istanbul per ufficializzare il suo trasferimento in Turchia.

Guarda il video su CalcioNapoli24.