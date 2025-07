Calciomercato Napoli, Sky - Gli azzurri si sono dati tre obiettivi: riflessioni in corso

Calciomercato Napoli - Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport ha dato degli aggiornamenti di mercato sugli azzurri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Agli azzurri manca un esterno offensivo da affiancare a Noa Lang. Il Napoli aveva fatto un’offerta importante per Ndoye che però non è stata accettata con il calciatore ormai indirizzato al Nottingham. Sono ore di riflessioni in questo momento per il mercato. Nella testa di De Laurentiis, Manna e Conte ci sono però due ruoli da rinforzare: serve un centrocampista fisicamente strutturato ed un vice Di Lorenzo. Sono tre gli obiettivi per la fase finale di mercato. Il Napoli sta seguendo la linea dettata da Conte approvandola totalmente con calciatori pronti e con ampi margini di miglioramento”.