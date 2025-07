Osimhen-Galatasaray, Il Mattino: l'aria resta tesa! Il Napoli vorrebbe chiudere quanto prima, il cronoprogramma

Calciomercato SSC Napoli - Frenetiche le ore del nigeriano Victor Osimhen sull'asse Napoli-Roma-Istanbul. Tutto definito con il calciatore e tra i club, ma l'aria resta tesa, scrive Il Mattino.

“Il Napoli vorrebbe chiudere quanto prima l'operazione ma nelle ultime ore ha monitorato la situazione: in Turchia stanno preparandosi alla festa, con il nigeriano atteso già tra oggi e domani e annunciato allo stadio sabato, quando i suoi saranno in campo contro la Lazio per una amichevole da tutto esaurito. Il programma del Galatasaray prevede di farlo arrivare via Bosforo e mettere in vendita immediatamente la sua nuova maglia: è stata anche pensata una lunga sessione di autografi per i tifosi che stanno aspettando l'ufficialità”