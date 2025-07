SSC Napoli, infortunio Olivera a Castel di Sangro: la prima diagnosi

Arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni di Mathias Olivera direttamente da Castel di Sangro dove l'uruguaiano è uscito dal campo molto dolorante. Stando al comunicato della SSC Napoli, per il calciatore si tratterebbe di una contusione al polpaccio. In queste ore verranno fatti tutti gli accertamenti del caso per dare una diagnosi più approfondita con i relativi tempi di recupero:

"Olivera ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al polpaccio destro. Buongiorno, Gilmour, McTominay e Politano hanno svolto allenamento differenziato".