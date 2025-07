Negri: "Ndoye sarebbe cresciuto con Conte e avrebbe giocato la Champions: la sua scelta mi lascia perplesso"

Ultime calcio Napoli - Marco Negri, allenatore, ha parlato a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Ndoye al Nottingham? Hanno pesato ingaggio e il fatto di giocare in Premier. La Serie A non è più quella degli anni 2000, il Bologna ha spinto per monetizzare il più possibile per reivestire la cifra. Ndoye aveva una grande opportunità di giocare la Champions col Napoli e di andare a lavorare con un allenatore come Conte col quale sarebbe cresciuto. Osimhen in Turchia? Ebbi la fortuna di sfidare il Galatasaray e lì l’atmosfera è molto bella, non è paragonabile a qualche squadra araba. Napoli oggi è diventata una tappa di arrivo e non più di passaggio".