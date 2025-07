Osimhen dimentica i napoletani: "I tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo!"

Calciomercato Napoli, Victor Osimhen è atterato alle ore 21:00 circa, all'aeroporto di Istanbul, dove ad aspettarlo c'erano migliaia di tifosi del Galatasaray, pronti ad accogliere e acclamare a gran voce l'ormai ex attaccante del Napoli. Le prime parole del nigeriano non faranno piacere ai tifosi partenopei:

"Se me lo chiedete, i tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo. Voglio dire, basta guardare la folla che viene a vedere un giocatore. Dimostra quanto amore hanno per me. E sono pronto a dare tutto per raggiungere il successo con i miei compagni di squadra in questa nuova stagione".