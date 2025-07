Calciomercato Napoli, Grealish sarebbe felicissimo di raggiungere De Bruyne al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle prossime trattative di mercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:



"Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna riflettono sull’opportunità di rimanere in posizione di attesa fino a metà agosto, quando sono destinate a migliorare le condizioni economiche per ingaggiare in prestito uno dei tanti specialisti del ruolo su piazza: dall’inglese Jack Grealisch, che si è allenato in Costiera e sarebbe felicissimo di raggiungere l’amico De Bruyne a Federico Chiesa e Raheem Sterling".