Ultime notizie SSC Napoli - Le ali del Napoli saranno ancora una volta preziose per Conte e dovranno avere caratteristiche complementari in una stagione ricca di impegni, scrive il Corriere dello Sport.

“Per questo può arrivare il quarto esterno per completare: due a destra e due a sinistra. Conte ripartirà da Politano e Neres da una parte e, intanto, da Noa Lang dall’altra. L’olandese si è messo in mostra a Dimaro, come Neres che a destra si prenota per un’annata da protagonista”