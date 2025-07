Un fattore può incidere tantissimo nella crescita di Neres in vista di questa stagione

Ultime notizie SSC Napoli - A destra David Neres rappresenterà un’alternativa importante a Matteo Politano, scrive il Corriere dello Sport.

“Contro il Catanzaro ha propiziato il gol di Raspadori con uno spunto in dribbling lasciando sul posto l’avversario. Anche con l’Arezzo è apparso subito in forma. Lo scorso anno a destra aveva mostrato la versione migliore. Neres ripartirà da lì e può essere l’arma in più di Conte. Anche il ritiro estivo fatto con la squadra può diventare un fattore per la crescita ulteriore”