Spavento per Caqueret del Como: finisce con il suo Suv contro un autobus, resta miracolosamente illeso

Grande spavento per Maxence Caqueret: il centrocampista del Como è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale in via San Fermo della Battaglia, nella zona collinare del capoluogo lombardo, nella mattinata di mercoledì 30 luglio. Il suo Suv si è scontrato con un autobus di linea dell'Asf, probabilmente a causa del fondo stradale bagnato, anche se le cause sono ancora tutte da accertare. Fortunatamente il calciatore è rimasto illeso, così come tutte le persone a bordo dell'altro mezzo di trasporto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno diffuso alcune immagini dell'incidente, e la Polizia. La strada è rimasta per qualche ora chiusa al traffico. Caqueret, sbarcato a Como nel mercato di gennaio, in giornata sarebbe dovuto partire con la squadra per il ritiro di Marbella, durante il quale i lariani affronteranno in amichevole prima il Real Betis, poi il Barcellona, nel prestigioso trofeo Gamper.