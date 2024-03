Il Milan è l'unico club che pubblicamente ha difeso Juan Jesus: "Il razzismo si combatte tutti insieme, siamo con te" | FOTO

Da domenica sera, da Inter-Napoli, a tener banco è (a giusta ragione) l'insulto razzista di Acerbi nei confronti di Juan Jesus. Ieri sera il difensore brasiliano, via Instagram, ha fatto chiarezza dopo il "tentativo" di scuse del difensore dell'Inter:

Acerbi mi ha detto: “Vai via nero, sei solo un ne*ro”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “per me negro è un insulto come un altro”.