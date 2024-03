"Angelina, Angelina", questo il coro dei tifosi della Juventus allo stadio Maradona alla vista di Geolier sul prato di Fuorigrotta, dopo il fischio finale di Napoli-Juve. Uno sfottò, quello dei tifosi bianconeri trattenuti nel settore ospiti come accade in ogni stadio d'Italia dopo la fine del match per far defluire prima i tifosi di casa, col chiaro riferimento alla vittoria di Angelina Mango all'ultimo Festival di Sanremo.

