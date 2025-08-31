Repubblica - Mancano all’appello i vice di Di Lorenzo e Anguissa! L’infortunio di Lukaku ha stravolto le strategie

Calciomercato SSC Napoli - Il tempo stringe e l’organico del Napoli è stato completato con un eccellente lavoro di rifinitura, grazie all’arrivo in extremis di Elijf Elmas e Rasmus Hojlund, scrive Repubblica.

"L’infortunio di Lukaku ha stravolto le strategie del Napoli e alla fine mancano all’appello i vice di Di Lorenzo e Anguissa. Ma di più non si poteva fare e il club resterà comunque vigile nelle ultime ore del mercato, se dovesse presentarsi un’occasione. In uscita nel frattempo Zanoli e Cheddira, destinati all’Udinese"