Clamoroso dall'AIA, La Penna non è stato bocciato dopo Inter-Fiorentina: "L'errore non è grave"

Ultime notizie Serie A - Il weekend appena trascorso è culminato nel Monday Night col grave errore di La Penna e i suoi assistenti, sul gol dell'1-0 di Inter-Fiorentina. Ma come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, per l'AIA non è stato un errore clamoroso e non verrà sospeso:

"Conte, ovviamente, è il primo che sa che quell'angolo non ha deciso Inter-Fiorentina. Ma, in generale, è il segnale che il mondo del calcio è di nuovo in rivolta contro il Var. Gasperini è stato severissimo: «Il Var ha peggiorato il calcio». Ma in questo fine settimana, i vertici dell'Aia hanno classificato come "gravi" solo pochi errori commessi: la trattenuta in Torino-Genoa di Sabelli su Sanabria (errore dell'arbitro Feliciani e del Var Di Paolo, peraltro considerato uno dei top alla "moviola") e il caso Tomori in Empoli-Milan.

Per intenderci, La Penna non pare sia stato bocciato per la direzione di lunedì sera di Inter-Fiorentina. E lo stesso vale per Como-Juventus. L'episodio che ha scatenato Fabregas è la mano di Gatti su affondo di Douvikas. Per il quale l'arbitro Abisso e la sala Var non hanno decretato rigore. Nell'audio diffuso da Open Var Maggioni (avar) e Guida (var) sono in disaccordo ma i vertici dell'Aia hanno dato ragione all'arbitro di Torre Annunziata".