Infortunio Lukaku, il dottor Vitali: "Può esserci interessamento del quadricipite: vi spiego l'iter e i tempi per la ripresa"

Ultime calcio Napoli - Matteo Vitali, dottore dell'Ospedale San Raffaele di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset, sull'infortunio di Romelu Lukaku:

"La dinamica dell'infortunio fa presagire un interessamento del quadricipite che ha subito un trauma. Nei primi giorni riposo e terapie fisiche, successivamente ecografia o risonanza medica per valutare l'entità dell'interessamento muscolare. Nei gradi minimi ci vogliono 5-7 giorni di riposo assoluto e una successiva graduale ripresa dell'attività".