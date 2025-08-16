Cheddira-Udinese, TMW: ecco le cifre esatte dell'operazione, il prestito può diventare obbligo

Calciomercato Napoli, il giornalista di Tuttomercatoweb Marco Conterio attraverso i social riferisce le cifre esatte della cessione di Cheddira all'Udinese:

"Walid Cheddira si avvicina a grandi passi all'Udinese: definiti i dettagli finali dell'operazione imbastita già ieri dalla società friulana. Il club bianconero ha trovato l'accordo col Napoli sulla base di un prestito oneroso da 700mila euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 4 milioni. Il 27enne marocchino ha disputato 22 presenze con l'Espanyol, con un gol, mentre l'anno precedente aveva vissuto la Serie A per la prima volta, con la maglia del Frosinone, totalizzando 35 presenze e 7 reti2.