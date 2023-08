Ritiro Napoli a Castel di Sangro, dalle 17.30 in diretta su CalcioNapoli24 l'ultimo allenamento a porte aperte

Ritiro SSC Napoli 2023 a Castel di Sangro in Abruzzo! L'Aqua Montis Resort di Rivisondoli ospiterà gli azzurri fino al prossimo 11 agosto 2023. Questa mattina era previsto riposo per la squadra di Garcia, mentre oggi pomeriggio ci sarà il quattordicesimo giorno di allenamenti del Napoli a Castel di Sangro, come sempre allo stadio Teofilo Patini che dalle ore 17:30 vedrà partire l'allenamento pomeridiano a porte aperte.

Puoi seguire l'allenamento del Napoli in diretta video su CalcioNapoli24, sul canale 79 del digitale terrestre e sul nostro canale YouTube, con i nostri inviati Marco Lombardi, Claudio Russo, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo.

Se non visualizzi la diretta e hai un dispositivo iOS, clicca qui per guardarlo direttamente su Youtube

Allenamento del Napoli in diretta video: segui la diretta

Segui qui la diretta testuale e video della seduta d'allenamento dalle 17.30.

Programma allenamenti e amichevoli ritiro Napoli Castel di Sangro

Il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio all’11 agosto 2023, con quattro amichevoli da disputare contro i turchi dell’Hatayspor, gli spagnoli del Girona, i tedeschi dell’Augsburg e i ciprioti dell’Apollon Limassol. Di seguito il programma degli allenamenti che saranno anche trasmessi in diretta da CN24: