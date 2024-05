Sky - Non solo il Napoli si è mosso da tempo per Buongiorno: ci sono anche Inter e Juve, gli aggiornamenti

Il giornalista Gianluca Di Marzio della redazione di Sky Sport ha scritto sui suoi social riguardo il futuro di Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore, come spiega Di Marzio, non piacerebbe solo al Napoli che si sta muovendo da tempo per riuscire a portarlo in maglia azzurra la prossima stagione.

Buongiorno Napoli, le ultime

Calciomercato Napoli - Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo ufficiale:

"Su Buongiorno non solo il @sscnapoli si sta muovendo da tempo, ma anche l' @Inter c'è e lo ha inserito ai primi posti della lista dei rinforzi in difesa. Sullo sfondo anche la #Juventus, ma solo se dietro ci sarà un'uscita importante".