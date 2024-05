Serie A, l'ex presidente Dal Pino: "De Laurentiis avrebbe potuto essere un genio, si deve accontentare di essere quasi santo con lo scudetto a Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Paolo Dal Pino, ex presidente della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Oggi la Lega rivendica l’autonomia totale secondo una logica Premier.

«Discorso sterile. Ancora una volta per distrarre l’attenzione dai problemi reali. La Lega è già totalmente autonoma per quanto riguarda l’organizzazione del campionato e della Coppa Italia, la commercializzazione dei diritti tv e lo sviluppo del brand. L’occasione per diventare più solidi, più forti e con una visione imprenditoriale si è persa quando l’assemblea, in piena autonomia, non ha voluto aprire alla media company, ai fondi d’investimento e al cambio della governance».