Ritiro Dimaro Napoli, giorno 8: c'è McTominay! Esercitazione difensiva, tandem offensivo Simeone e...Abbruscato | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 8: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:00 per la diretta video dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della dodicesima seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida.

10.57 - Si alternano Lucca e Simeone, con il secondo che va a fare la punta ed il primo che va ad impegnare da attaccante centrale la coppia difensiva Marianucci-Juan Jesus.

10.55 - In campo Alex Meret e Nikita Contini, che lavorano con Alejandro Rosalen Lopez e Marco Giglio sul campo B.

10.49 - Antonio Conte catechizza i suoi, perchè il lavoro si sviluppa sull'aggressione della palla - De Bruyne si alza affiancandosi a Lucca. Poi la scalata difensiva sulle fasce, con Zanoli che si avvicina a Di Lorenzo e Lang che fa lo stesso con Olivera. A seconda della direzione della palla, uno dei due esterni si abbassa molto, quasi sulla linea dei difensori.

10.45 - Esercitazione tattica pronta per iniziare: movimenti difensivi per Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera, McTominay, Hasa, De Bruyne, Zanoli, Lucca, Lang, con Simeone che si muove da attaccante centrale in tandem con il collaboratore di Antonio Conte Elvis Abbruscato. Ad assistere Vergara, Obaretin.

10.41 - Il lavoro prevede il possesso palla di un poker di giocatori, che possono usufruire dei jolly. L'altro poker 'difensivo' quando recupera palla deve poi segnare nelle quattro mini-porte.

10.38 - Esercitazione nello stretto con 4 mini-porte, blu vs rosa con 3 jolly in giallo. Esercitazione ad un tocco, al massimo due, col possesso nello stretto. Osservano - senza prender parte all'esercitazione - McTominay e Obaretin.

JOLLY in GIALLO: Olivera, Hasa, Di Lorenzo

BLU: Lucca, Lang, Simeone, Zanoli,

ROSA: Jesus, Marianucci, De Bruyne, Vergara

10.31 - Fa capolino il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, che risponde con un saluto ai tifosi che lo applaudo.i

10.26 - Antonio Conte in campo per assistere all'esercitazione dei due portieri Turi e Ferrante.

10.23 - Da segnalare il rientro in allenamento per il centrocampista scozzese Scott McTominay, che non si è allenato nelle ultime ore e non ha partecipato all'amichevole contro l'Arezzo a causa di un leggero affaticamento muscolare.

10.20 - Continua il percorso di riatletizzazione di Alessando Buongiorno, salutato con un applauso dai tifosi.

10.18 - Gli azzurri che stanno svolgendo questa prima parte di seduta sono: Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera, McTominay, Hasa, De Bruyne, Zanoli, Lucca, Lang, Simeone, Vergara, Obaretin.

10.15 - Lavoro specifico per i portieri in campo, allenati sui lanci lunghi

10.09 - Cancelli già aperti a Carciato, in campo la squadra fa attivazione atletica.

Convocati Dimaro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida 2025:

Portieri : Meret, Contini, Turi, Ferrante.

: Meret, Contini, Turi, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli.

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli. Centrocampisti : Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori.

Gli esclusi sono ben sette:

Victor Osimhen, Jens Cajuste, Walid Cheddira, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom, Giuseppe Ambrosino e Cyril Ngonge.

