Napoli-Catanzaro, tutti gli scatti: dai gol di Raspadori-Lucca all'aura di De Bruyne, dai tifosi tra i boschi ai fuochi tricolore | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Napoli-Catanzaro termina 2-1: finisce la seconda amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Val di Sole. Grazie ai gol di Raspadori-Lucca nel primo tempo. Ad accorciare le distanze nella ripresa è Pietro Iemmello. Quest'oggi, dopo sedici allenamenti per il Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole, c'è stata la seconda amichevole degli azzurri dopo lo 0-2 contro l'Arezzo.

Fotogallery Napoli Catanzaro 2-1

Vi mostriamo tutti gli scatti della sfida: dai gol di Raspadori-Lucca all'aura di De Bruyne, e poi le immagini dei tifosi "nascosti" tra i boschi pur di guardare il match, fino ai fuochi tricolore per celebrare lo scudetto del Napoli a fine gara.

Ecco la fotogallery a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: