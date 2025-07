Il Milan sta svolgendo la preparazione estiva ad Hong Kong e oggi ha giocato l'amichevole contro il Liverpool allo stadio Kai Tak Sports Park. La partita è finita 4-2 per il Milan ed è andato in gol anche Noah Okafor, l'ex attaccante in prestito al Napoli nella passata stagione, autore di una doppietta oggi in amichevole.