Sterling-Napoli, Sportitalia - C'è l'apertura del Chelsea! Contatti fitti tra le parti: è l'alternativa a Ndoye

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha riportato su X degli importanti aggiornamenti su Sterling per il Napoli. Il Chelsea ha aperto alla cessione del calciatore agli azzurri. Sterling sarebbe l'alternativa a Ndoye qualora il Bologna continuasse a fare muro secondo il giornalista di Sportitalia.

Ecco cosa ha scritto il giornalista Alfredo Pedullà su X:

"Napoli, contatti fitti e apertura Chelsea per Sterling. È lui la soluzione se non dovesse essere accettata nuova proposta al Bologna per Ndoye (e verrà fatto un altro tentativo). Gli altri nomi in ribasso"