Calciomercato Napoli, clamoroso Radio Marte - Gli azzurri piombano su Sterling! È lui il mister X voluto da Conte

Gianluca Gifuni ai microfoni di Radio Marte ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato sul Napoli:

"Si tratta di un nome non fatto prima, il 'Mister X' al vaglio del Napoli. Il nuovo esterno potrebbe arrivare dalla Premier, è un nazionale inglese e si chiama Sterling, appunto. Il giocatore piace molto a Conte e, dalle ultime dinamiche di queste ore, abbiamo captato che si sta lavorando su questo profilo, per quanto non sia semplice ingaggiarlo".

Sterling è di proprietà del Chelsea, ma reduce da un prestito all'Arsenal. Oggi percepisce sicuramento uno stipendio molto elevato, ma parliamo di un ragazzo di 30 anni e con tanta esperienza anche a livello internazionale. Il Chelsea dovrebbe pagare trequarti del suo ingaggio, almeno, e darlo via in prestito. Sarebbe un plus importante in quel ruolo: siamo ai livelli di Ademola Lookman, se non superiori"