Corbo: "Prossimo acquisto Napoli? Per una volta sono con i tifosi: voglio lui"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Milinkovic-Savic? E' una scelta opportuna. Il Napoli può usare un'alternativa a Meret che ha dei numeri. Gli azzurri sono impegnati in molte competizioni e si possono alternare in Coppa e Serie A. Questo crea spirito di appartenenza. I tifosi hanno mostrato incompetenza quando Meret fu preferito ad altri perché non bravo coi piedi. Ancelotti disse: 'A me piacciono i portieri che sanno parare'. Per me è troppo alto il prezzo di Ndoye per il Bologna. Mi aspetto che arrivino giocatori importanti e che non si appesantiscano i giocatori durante la preparazione. Sulla scorta della scorsa stagione, bisogna fidarsi di Conte. In Coppa Italia qualche anno fa il Napoli vinse il girone di Coppa Italia, poi crollò. Quindi, vincere le amichevoli non significa nulla.

Questa parte di campionato è già uno spettacolo perché bisogna capire come Conte possa rimodellare la formazione campione d'Italia. I tifosi mi chiedono se rivincerà lo scudetto, ma non è questa la domanda da farsi. Bisogna studiare i particolari e capire quale sarà la formazione titolare. Per me Anguissa è il giocatore più importante del Napoli perché garantisce solidità. Nel Napoli ci sono le geometrie di Lobotka e la forza consapevole di Anguissa.

Restyling del Maradona? Credo che Cosenza è un autorevole professore e assessore. Anche il sindaco è una persona seria, io mi fido di loro. I vari progetti annunciati e non realizzati da De Laurentiis sono come giocare alle parole crociate sotto all'ombrellone. L'importante è che tutto ciò che si progetti non danneggi la bellezza di questa città. Chi mi affascina di più tra Chiesa e Grealish? Per una volta mi metto dalla parte dei tifosi: scelgo Chiesa se si dichiara un giocatore disposto a dedicarsi anima e cuore al Napoli. Ci sono giocatori che non arrivano con questa prospettiva".