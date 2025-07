Lukaku-CAM, il tacco e l'assist per il palo di Neres in Napoli-Arezzo: la partita di Big Rom | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi mostriamo la Neres-CAM con le migliori giocate del brasiliano nella prima amichevole degli azzurri in Val di Sole, ovvero in Napoli-Arezzo. Qui gli highlights integrali di Napoli-Arezzo, ma c'è spazio anche per mostrarvi una CAM dedicata a Romelu Lukaku:

Il belga - che è subentrato nel secondo tempo - ha iniziato subito con un'occasione da gol a tu per tu col portiere, deviata in angolo. Il feeling con David Neres è già ottimo, con un paio di occasioni confezionate proprio in partnership col brasiliano: prima un tacco per Neres, poi il passaggio a liberare al tiro il brasiliano che però colpisce il palo. Insomma, assist sfiorato per Big Rom!