Highlights Napoli Arezzo 0-2: gol e sintesi della partita amichevole a Dimaro | VIDEO

Highlights Napoli Arezzo 0-2: guarda su CalcioNapoli24 il video con tutti i gol e la sintesi della partita amichevole in ritiro a Dimaro.

Highlights Napoli Arezzo 0-2: gol e sintesi

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - L’Arezzo ha battuto per 2-0 (1-0) i campioni d’Italia del Napoli nella prima amichevole stagionale giocata alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

A decidere la sfida il calcio di rigore trasformato da Pattarello al 38’ del primo tempo e la rete allo scadere dello scatenato Varela. Nella ripresa il Napoli ha sfiorato più volte il pareggio, colpendo un palo con Neres e sbattendo contro il portiere toscano Trombini, autore di una prova superlativa con almeno tre parate decisive.

Tabellino Napoli Arezzo 0-2

NAPOLI primo tempo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. NAPOLI secondo tempo (4-2-3-1): Contini; Mazzocchi, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa (23’ Vergara), Lobotka; Neres, Raspadori, Zerbin; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Turi, Contini, Ferrante, Obaretin, Saco, Sgarbi.

AREZZO primo tempo (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccione, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli.

(4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccione, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli. AREZZO secondo tempo (4-3-3): Trombini; Renzi (23’ Pulcini), Gilli, Gigli, Righetti; Mawuli, Guccione (23’ Ferrara), Dezi; Perrotta, Ravasio, Varela. Allenatore: Cristian Bucchi.

A disposizione: Galli, Fiore.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Assistenti: Trinchieri di Milano e Zanella di Seregno. IV Ufficiale: Calzavara di Varese).

RETI: 38’pt rigore Pattarello (A), 45’st Varela (A).

NOTE: spettatori 2.200 (tutto esaurito). Campo in perfette condizioni. Giornata soleggiata. Calci d’angolo 10 a 0 per il Napoli. Recupero 0’ + 0’.

Napoli Arezzo 0-2: sintesi della partita amichevole

L’Arezzo, formazione che milita in serie C e nella scorsa stagione è protagonista di un eccellente cammino, raggiungendo i playoff, supera per 2-0 un Napoli decisamente ancora in rodaggio.

Per la “prima” stagionale il tecnico partenopeo si affida al “4-3-3”: davanti a Meret la linea difensiva è formata da capitan Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, con Marianucci e Juan Jesus al centro. In mediana Hasa agisce da play con Anguissa e l’“osservato speciale” De Bruyne interni, mentre il tridente offensivo è composto da Zanoli e Lang sugli esterni con Lucca nel ruolo di centravanti.

Identico modulo per l’Arezzo: l’ex di turno Dezi parte dalla panchina, mentre l’ex giocatore del Trento Pattarello, bomber della squadra toscana (19 reti per lui nella scorsa stagione), è proposto sulla corsia di destra.

Il canovaccio del match è quello che era facile attendersi: Napoli all’attacco, Arezzo a difendersi, pronto a pungere in ripartenza. Al 6’ Lucca s’incunea di potenza in area, ma viene contratto al momento di battere a rete. Passano cinque minuti e Hasa duetta nello stretto con De Bruyne e poi crossa rasoterra al centro per il centravanti arrivato dall’Udinese, che impatta ma spedisce a lato da pochi metri.

Al minuto 14 si vede anche l’Arezzo: giocata di “prima” di Guccione per Tavernelli, che si accentra dalla sinistra e poi cerca il tiro “a giro”, con la palla che finisce altissima.

Botta e risposta al minuto 24: De Bruyne si libera al limite dell’area e poi cerca la porta con una conclusione con il destro, ma il suo tiro termina alto oltre la traversa. Sul ribaltamento di fronte gran giocata in verticale per Tavernelli, che entra in area dalla sinistra e calcia rasoterra, trovando la pronta respinta con i piedi di un attento Meret.

Il Napoli torna a premere e al minuto 31 crea la più nitida palla gol della prima frazione: la sfera arriva in area a Lucca che, da buona posizione, “strozza” la conclusione, che finisce di pochissimo sul fondo.

Al 38’ altra sortita offensiva dell’Arezzo che, stavolta, trova la rete del vantaggio: Pattarello sfonda a sinistra, entra in area e viene attaccato fallosamente da Lang. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10 aretino, che incrocia il rasoterra. Meret intuisce, ma la sfera gli passa sotto la pancia e s’insacca in rete. Il primo tempo si chiude con l’ultimo tentativo partenopeo: schema su calcio d’angolo e conclusione di Hasa, con il pallone che termina altissimo oltre la traversa.

Nella ripresa mister Conte ne cambia dieci su undici, lasciando sul terreno di gioco il solo Anguissa, variando anche il modulo, con passaggio al “4-2-3-1”: davanti a Contini la difesa a quattro è formata da Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, con Rrahmani e Beukema in mezzo. Lobotka agisce in mediana a fianco di Anguissa, mentre Neres, Raspadori e Zerbin compongono il trio di trequartisti che supporta Lukaku.

Con il nuovo modulo il Napoli spinge subito fortissimo e, dopo appena 31 secondi, Lukaku si presenta a tu per tu con Trombini, strepitoso nella risposta in uscita. La pressione degli azzurri è senza soluzione di continuità: due calci d’angolo di fila per i partenopei: sul secondo gran colpo di testa di Rrahmani e palla di poco alta.

Il portiere dell’Arezzo è nuovamente protagonista al 55’: palla in area per Neres che batte una prima volta da pochi passi, un difensore respinge in scivolata, riprende ancora il brasiliano che calcia a colpo sicuro, trovando un altro super intervento del numero uno toscano.

Il Napoli spinge sempre più forte: al minuto 61 traversone rasoterra di Neres dalla sinistra, la sfera arriva a Zerbin che ha la porta spalancata davanti, ma viene anticipato in extremis da un super intervento di Renzi. Clamorosa la doppia occasione che arriva al 72’: Neres riceve palla in area e piazza la conclusione, ma non è fortunato perché il suo tiro centra la base del palo, riprende Zerbin che calcia di potenza, trovando il terzo grande intervento di Trombini, che vola e dice “no”.

L’Arezzo torna a farsi vedere al 76’ con Varela che, dalla destra, lascia partire una gran conclusione che si perde non di molto a lato della porta difesa da Contini.

Spettacolo ed eurogol sfiorato al minuto 79: traversone dalla sinistra di Zerbin e “bicicletta” di Neres: palla alta di poco.

Ma non è finita: al 90’, con il Napoli tutto proiettato in avanti, Mazzocchi sbaglia il retropassaggio di testa, ne approfitta Varela, che s’incunea, arriva a tu per tu con Contini e lo batte con un preciso rasoterra sul palo “lungo”. È il 2 a 0 in favore della squadra dell’ex Bucchi. È la prima amichevole estiva, il Napoli ha bisogno di tempo ma perdere non piace mai, sabato gli azzurri cercheranno di riscattarsi contro il Catanzaro (serie B)