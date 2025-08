Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport, Pasquale Mazzocchi resta sempre uno dei profili che sta cercando il Sassuolo:

"Il Sassuolo duella col Betis Siviglia e un paio di società turche per Karlsson (Bologna); mentre nel ruolo di terzino destro interessano Mazzocchi (Napoli) e Patris (Sint Truiden). Restando in Emilia: manca solo l’annuncio per Ndiaye (Troyes) al Parma, che è in pressing per Reyna (Dortmund)".