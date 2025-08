"Mai più col Napoli". Sportmediaset su Guida - Cambia idea e decide di arbitrare gli azzurri

Marco Guida, arbitro internazionale della sezione AIA di Torre Annunziata, ha arbitrato l'amichevole di ieri tra Napoli e Brest. Una notizia, visto che solo qualche mese fa, era aprile, aveva rilasciato dichiarazioni forti:

"Anche se non c'è più il limite territoriale e il designatore può scegliere chi vuole per ogni partita, io e Maresca abbiamo scelto di non arbitrare a Napoli perché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano".

E invece il fischietto, 44 anni appena compiuti, ha diretto la partita giocata a Castel di Sangro e terminata con la vittoria per 2-1 contro i francesi: forse una prima mossa di disgelo verso direzioni di gara ufficiali. Ieri match tutto sommato facile, in cui Guida ha ammonito giustamente Diaz per un fallaccio su Neres anche se un altro brutto intervento su De Bruyne, al 23', meritava una seconda ammonizione per i francesi. "È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno" aveva detto Guida motivando la scelta di non voler più arbitrare a Napoli. Ora, forse, la retromarcia