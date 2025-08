Napoli-Casertana TOP & FLOP: Anguissa si impone con poco, Politano si mette in proprio! Lukaku più sforzo che concretezza

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Casertana è la quarta uscita ufficiale stagionale della squadra 2025/26 di mister Antonio Conte, la quarta amichevole della nuova stagione che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione delle amichevoli estive, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Pagelle Napoli-Casertana: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Casertana . Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Politano - Festeggia il compleanno di ieri toccando il primo pallone dopo venti minuti, poi mette D’Angelo davanti al portiere. SI mette in proprio per il gol a fine primo tempo.

D’Angelo - Non ha paura di affrontare l’avversario, anche se Carretta è uno dei più pericolosi: al 26’ gli si oppone in scivolata. Sfiora il gol al 33’.

Anguissa - La differenza di talento è notevole, tenta la girata al volo in area e gli basta giocare con un paio di marce ridotte per imporsi. Un treno continuo, dal primo all’ultimo minuto.

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP

Zanoli - Ha poche occasioni per correre sulla fascia, errore in passaggio che lancia Vano. Falasca lo semina al 54’ e lui deve fermarlo fallosamente. Confuso, certi controlli di palla rivedibili.

Lukaku - Kontek gli prende le misure uomo su uomo, gli ruba il tempo impegnando Zanellati al 9’. Bacchetti lo contrasta al limite dell’area al 17’ e lo marca in modo ferreo. In qualche frangente è fuori posizione, Vano gli ruba il tempo sul gol. Impegna Zanellati su punizione, più sforzo che concretezza.

Sgarbi - Schierato fuori ruolo, non è spaesato: ci prova se ne è il caso, ma non incide mai.

