Gazzetta - C'è il sì di Miretti al Napoli: azzurri e Juve lavorano alla chiusura dell'affare

Calciomercato Napoli - C'è il sì di Fabio Miretti al Napoli. Lo rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che dà ulteriori dettagli sulla trattativa in corso tra il club di De Laurentiis e la Juventus per il centrocampista.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Intanto Manna continua a trattare con la Juve per Fabio Miretti, l’obiettivo primario per chiudere i posti in mediana. Dopo la prima offerta ufficiale da 10 milioni e il rilancio bianconero fino a 20, le parti sono al lavoro per trovare un punto d’incontro, probabilmente a metà strada. Miretti aspetta che siano i club a decidere il futuro, ma spera che la situazione possa trovare una soluzione a breve. Il suo sì al Napoli c’è già, ora bisogna aspettare quello della Juve”.