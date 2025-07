De Bruyne & Noa Lang CAM: la loro prima partita in Napoli-Arezzo | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi mostriamo la Neres-CAM con le migliori giocate del brasiliano nella prima amichevole degli azzurri in Val di Sole, ovvero in Napoli-Arezzo. Qui gli highlights integrali di Napoli-Arezzo, ma c'è spazio anche per mostrarvi una CAM dedicata a Kevin De Bruyne e Noa Lang:

La prima partita in azzurro dei due nuovi acquisti li ha visti protagonisti nel primo tempo. Con Noa Lang che purtroppo ha scaturito il rigore del vantaggio dell'Arezzo. E nelle immagini, anche le due occasioni di KDB e alcuni scambi proprio fra il belga e l'olandese.