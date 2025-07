Dall'Inghilterra - L'Everton vuole Grealish in prestito, colloqui con il Manchester City

Novità sul futuro di Jack Grealish. Il giocatore, in uscita dal Manchester City, si è allenato anche in vacanza in Costiera Amalfitana e ha fatto sognare i tifosi del Napoli. Ora sulle sue tracce c'è l'Everton che lo vorrebbe ingaggiare a titolo temporaneo. Direttamente dall'Inghilterra, il giornalista Ben Jacobs ha svelato ulteriori novità:

"L'Everton continua a interessarsi a Jack Grealish e si appresta a proseguire i colloqui con il Manchester City. L'Everton è in cerca di un prestito, ed è improbabile che prenda in considerazione un trasferimento permanente a meno che Grealish non abbassi significativamente il suo stipendio".