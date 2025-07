Retroscena Sportitalia: è stato il Napoli a mollare Ndoye! Il motivo della decisione

Ultimissime calciomercato Napoli, Alfredo PedullĂ rivela retroscena relativi a Dan Ndoye che alla fine approderĂ al Nottingham-Forest.

“Finalmente finisce la narrazione rispetto a questo giocatore. In questi giorni era stata lanciata la notizia a fronte di un’offerta da 45 milioni che sarebbe stata respinta. Nella vita ci sono le controprove: il Nottingham ha infatti chiuso sotto i 45 milioni, tra 40 e 42. Se il Napoli avesse offerto quei soldi, l’avrebbe preso: invece la societĂ ha deciso - per me legittimamente - di non rialzare pur essendo il nome in evidenza di Conte in compagnia di Conte.Â

Narrazione dunque finita, il Nottingham l’ha preso col Napoli che si è fermato a 35 piĂą 5 e per me ha fatto bene pur essendo un estimatore di Ndoye. Il Napoli venerdì si è fermato, vi posso garantire che con un rialzo a 45 milioni avrebbe chiuso l'affare col Bologna. Ma la societĂ ha deciso di non andare avanti: non per problema di budget perchĂ© i soldi ci sono, ma per non strapagare il calciatore”.Â