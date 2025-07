Sergen Da?, giornalista turco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell'imminente trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Di seguito il suo intervento:

"La dirigenza del Galatasaray discuterà i preparativi per la cerimonia della firma prevista per Victor Osimhen in una riunione domani. La dirigenza, che si sta preparando meticolosamente dal momento del volo fino alla cerimonia prevista per sabato, sta pianificando un'accoglienza ricca di sorprese".