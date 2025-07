Calciomercato Napoli, Vanja Milinkovic-Savic è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro ma il neo portiere - doverosamente - saluta la sua vecchia società.

Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic saluta il Torino

Via Instagram, infatti, ha postato un video di momenti e parate con il Torino e col seguente messaggio: “158… sono le volte che abbiamo difeso la porta tutti insieme. Per me è stato un grande onore farlo. Grazie per tutto quello che mi avete dato”.