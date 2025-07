Ultimissime calciomercato Napoli, potrebbe essere Antonio Nusa l’alternativa a Dan Ndoye praticamente sfumato! Arrivano conferme in tal senso dai colleghi di TMW.

Calciomercato Napoli, Nusa può essere l'alternativa a Ndoye

Come infatti si apprende dal portale, sono in rialzo adesso le quote dell’esterno norvegese che è sempre stato nella short-list di Antonio Conte. Diversi club hanno mosso interessamenti nelle ultime ore, compreso il Napoli, e il Lipsia ora sarebbe disposto ad alzare la richiesta a fronte dei 35 milioni di valutazione iniziali.