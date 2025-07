Zerbin alla Cremonese, TMW conferma: affare da 3 milioni, scatterà l'obbligo se...

Calciomercato Napoli, anche l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini via TMW conferma l’operazione che porterà Alessio Zerbin alla Cremonese.

Calciomercato Napoli, la formula di Zerbin alla Cremonese

L'esterno del Napoli, già in viaggio per raggiungere il nuovo ritiro, arriva in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Il tutto per un cifra di 3 milioni di euro.