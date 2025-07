Nuovo stadio Napoli a Poggioreale, i commercianti insorgono: "Non ci muoviamo da qui, ADL non avrà vita facile" | VIDEO

L'ipotesi di un nuovo stadio Napoli a Poggioreale non piace ai commercianti del Mercato Caramanico. In un video targato Napoli Today, gli oltre 500 commercianti della storica area mercatale di Poggioreale, una delle più grandi d'Europa, sono pronti ad insorgere contro il presidente Aurelio De Laurentiis. La tensione cresce di giorno in giorno da quando si è saputo che la SSC Napoli ha presentato alla Zes, Zona economica speciale, un progetto per la realizzazione di un nuovo stadio.

Clicca sul file in allegato per guardare il video