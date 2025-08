Napoli-Brest 1-2, azzurri di nuovo KO in amichevole! Non basta il gol di Lorenzo Lucca nella ripresa a superare i francesi del Brest, che escono vincitori dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove erano arrivati per affrontare il Napoli in ritiro. L'amichevole si è conclusa sul risultato finale di 1-2 per il Brest e questa è stata la reazione dei tifosi napoletani a Castel di Sangro subito dopo la partita.

