"Walter rigeneratore", Mazzarri porta il Napoli agli ottavi di Champions: voti alti nelle pagelle dei quotidiani

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per l'allenatore Walter Mazzarri dopo la gara Napoli-Braga:

Il Mattino 6,5. Vuole Natan a tutta fascia e anche un po' più di fortuna. E ottiene entrambe le cose: deve aver fatto un lavoro particolare sul brasiliano, più smaliziato e meno timoroso. Il gioco scorre, in ogni caso, quasi sempre dalla parti di Di Lorenzo e Politano: Serdar Saatci e il suo autogol mettono qualificazione e notte in formato relax, quindi è chiaro che tutto diventa anche tatticamente meno complicato. Il Napoli, per scelta, concede al Braga di giocare molto alto e punta sulle ripartenze: i toni e i ritmi quasi non sono da notte europea, ma tanto basta e sorprese non ce ne sono. E di questi tempi è oro colato.

Corriere dello Sport 7. Era dicembre anche nel 2011, quando portò il Napoli per la prima volta nella storia agli ottavi di Champions: all’epoca a Vila-Real, ieri a casa, al Maradona, di nuovo amico. Qualificazione sacrosanta su cui mette il sigillo e vittoria piena di significati e fiducia nuova in coda a tre sconfitte. In 28 giorni azzurri se ne va tra i top 16 d’Europa. Che soddisfazione, dopo tante amarezze: WM è tornato. E ora il bis in campionato.

Gazzetta dello Sport 6,5. Walter rigeneratore: 12 anni dopo torna a vincere in Champions. gioia doppia: per la prima volta da quando è tornato non prende gol.

Tuttosport 7. Il suo lavoro, dal punto di vista tattico, inizia a vedersi. Ora dovrà rimettere benzina nelle gambe di una rosa un po’ scarica dal punto di vista fisico.