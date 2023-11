Tuttosport - Mazzarri ha lanciato un messaggio alla squadra in conferenza stampa

Napoli Calcio - Come si legge su Tuttosport ieri Walter Mazzarri ha lanciato la scossa alla sua squadra con un messaggio in conferenza stampa:

"Sembra un consiglio, invece è una scossa che Mazzarri ha lanciato ieri nella sala stampa del Bernabeu: «Napoli non ti devi porre limiti». Lo ha fatto per dare ancora più coraggio al Napoli, che gli ha regalato il successo a Bergamo nel suo secondo esordio sulla panchina azzurra, aggiungendo il motivo per il quale non è da escludere che la qualificazione possa arrivare addirittura stasera"