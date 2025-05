Gazzetta - David in pole, ma il Napoli non esclude niente: occhio a queste tre punte

Calciomercato Napoli - Jonathan David è il profilo in pole per l'attacco degli azzurri. Gli agenti sono a Napoli per parlare con il club provando a trovare anche un accordo. Tuttavia - come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport - ci sono altri tre nomi che comunque restano in corso per il reparto offensivo del Napoli.

Offerta Napoli per David

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: