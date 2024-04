Tuttosport - L'atto di accusa lanciato da Calzona alla squadra potrebbe sollecitare l'interesse degli investigatori Figc

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle parole di Francesco Calzona:

"Le parole svolazzano nell’aria invernale di Castelvolturno e cadono giù come pietre, quelle che Calzona ha deciso di togliersi dalle scarpe per scaraventarle addosso ai calciatori del Napoli. Tutti. «E’ mancata la voglia di non prendere gol, è mancata la voglia di vincere», nella sala stampa qualcuno ha strabuzzato gli occhi, qualcun altro ha pensato di aver capito male. Invece no, il tecnico-traghettatore ha utilizzato queste parole, lasciando tutti di stucco per la qualità di un atto di accusa che potrebbe anche sollecitare l’interesse degli investigatori Figc".