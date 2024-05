Premi Conference League: quanto può incassare il Napoli con la qualificazione

Il Napoli è sempre più distante dalla zona Europa, resta la possibilità di qualificarsi in Conference League e per questo motivo ora arrivano le notizie su premi per la terza competizione Uefa.

Premi Conference League: quanto può incassare il Napoli

Il Napoli spera di arrivare almeno all'ottavo posto di campionato che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. Non sarà facile visto come si sta mettendo questa stagione e un finale da horror per gli azzurri che rischiano grosso. Ora ci sono però i numeri riguado i premi Conference League per la prossima stagione. La Uefa ha stanziato un montepremi di 235 milioni di euro per la Conference League, circa la metà rispetto all’Europa League (465 milioni) e lontanissimo dalla Champions League che vale 1,95 miliardi.

Ogni club che prenderà parte alla fase a gironi Conference League riceverà 2,94 milioni di euro, è questa la cifra irrisoria che può percepire il Napoli per la qualificazione. Ogni vittoria poi nel gruppo garantirà un incasso di 500.000 euro, mentre il pareggio 166.000. Questi tutti i premi Conference League:

ogni vittoria: 500mila euro

ogni pareggio: 166mila euro

dal 1° all'8° posto: 400mila euro

dal 9° al 16° posto: 200mila

spareggi ottavi: 200mila euro

ottavi: 800mila euro

quarti: 1,3mln di euro

semifinali: 2,5mln di euro

finale: 4mln di euro

vittoria finale: 3mln