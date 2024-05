Auriemma provoca: "Il Napoli avrà voglia di battere il Bologna per evitare la Coppa Italia ad agosto?"

"Domanda: oggi avrà più voglia il Bologna di vincere per entrare ufficialmente in Champions League oppure il Napoli di difendere l'ottavo posto per non iniziare la Coppa Italia a metà agosto?", a chiederselo è Raffaele Auriemma, che sul suo portale scrive:

"La difesa dello scudetto sul petto ormai è un ricordo. Anzi, il Napoli 2023/24 rischia di entrare nella storia dal lato sbagliato, diventando una delle peggiori squadre ad aver difeso il tricolore nell’anno successivo: non la peggiore, visto la Juventus 1961/62 ad esempio chiuse tredicesima, mentre la Roma 1943/43 e il Milan 1995/96 finirono undicesime. In epoca più recente (escludendo il 2005/06 con la Juventus retrocessa per Calciopoli), il risultato peggiore di una squadra campione in carica è quello degli stessi bianconeri, che chiusero la Serie A 1998/99 al settimo posto.

L’obiettivo minimo nelle ultime giornate di campionato, così, potrebbe essere almeno la difesa dell’ottavo posto. Un piazzamento che potrebbe avere conseguenze soprattutto sulla prossima stagione, in termini in particolare di partecipazione alle coppe partendo dalla Coppa Italia.

I primi otto posti in classifica, infatti, garantiscono l’accesso direttamente agli ottavi di finale. Una questione non di poco conto, considerando la differenza in termini di calendario: le 12 squadre di Serie A che si piazzano dal nono al ventesimo posto in classifica esordiscono in Coppa Italia a metà agosto (nel 2023/24 i trentaduesimi si sono giocati tra l’11 e il 14 agosto), mentre le prime otto della classifica entrano agli ottavi che si sono giocati tra dicembre e gennaio. In sostanza, quindi, significherà iniziare prima con le partite ufficiali, visto che la Serie A comincerà il 17 agosto".