Spalletti e De Laurentiis insieme stamattina a Napoli: ci sarà anche Di Lorenzo, ecco dove

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla presenza di Luciano Spalletti a Napoli in queste ore:

"Il Napoli si è appena scucito virtualmente lo scudetto dalla maglia e per uno scherzo amaro del destino in città ritorna proprio oggi Luciano Spalletti, che è atteso nelle prossime 48 ore da una vera e propria full immersion azzurra. Stamattina infatti il nuovo ct della Nazionale italiana sarà premiato ai tradizionali Awards della Gazzetta dello Sport alla Stazione Marittima, a bordo di una nave da crociera della Msc. Con lui ci saranno anche Aurelio De Laurentiis, il capitano Giovanni Di Lorenzo e tante altre stelle dello sport: dalla medaglia d’oro olimpica Tamberi al selezionatore di Coppa Davis Volandri, da Cannavaro a Rosolino. Sul red carpet pure il dirigente Beppe Marotta, reduce dalla velenosa vittoria della sua Inter domenica scorsa al Maradona, nei 90’ in cui di fatto gli azzurri sono usciti con largo anticipo dalla lotta per il primo posto".