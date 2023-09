Sfogo Osimhen-Garcia, l'attaccante sarà multato? La decisione in casa Napoli

Ultime notizie Napoli - Come è andata a finire tra l’allenatore del Napoli Rudi Garcia e l’attaccante nigeriano Victor Osimhen? Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Il nigeriano ha teso la mano al tecnico già domenica sera nello spogliatoio del Dall’Ara, ieri il bis con le scuse rivolte anche ai compagni di squadra per lo sfogo di chi avrebbe voluto la vittoria a tutti i costi. Osimhen non sarà multato e come spesso accade quando si litiga, è tornato il sereno nel Napoli dopo la tempesta di Bologna”