"Serata convincente", Natan protagonista in Napoli-Braga: le pagelle dei quotidiani

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani in edicola per la prova del difensore Natan nella gara di ieri al Maradona tra il Napoli ed il Braga:

Gazzetta 6,5. Mura Pizzi in avvio, poi finalmente si fa vedere anche in fase di spinta come voleva Mazzarri. Da una sua percussione arriva l'assist per Osimhen-gol. Serata convincente.

Corriere dello Sport 7. Galoppata di una cinquantina di metri e assist per Osi da terzino sinistro doc. Il terzo esperimento con un avversario meno pericoloso, dopo l’Inter e la Juve, riesce anche per chiusure di testa e nell’uno contro uno. Il ritorno di Mario Rui, ormai prossimo, lo restituirà alla marcatura.

Il Mattino 6,5. Si sgancia con coraggio e baldanza, provando l'ebrezza dell'assist per il 2-0 ma anche in copertura su Pizzi è costantemente puntuale e attento.

Tuttosport 7.5 Propositivo e intraprendente come lo si era visto in poche occasioni. È lui la vera spina nel fianco della difesa del Braga. La galoppata vincente con annesso assist a Osimhen è la ciliegina sulla torta.